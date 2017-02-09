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İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verilen cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı derbi için ceza yağdırdı. Van Persie, Tosic, kaç maç ceza aldı

İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verilen cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı derbi için ceza yağdırdı. Van Persie, Tosic, kaç maç ceza aldı

09 Şubat 2017 Perşembe 19:22
İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verilen cezalar
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PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

Beşiktaş'ın 05.02.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tosic'e 4 maç ceza

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın futbolcusu Dusko Tosic'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Tosic'in ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Tosic'in ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Beşiktaş sporcusu Tosic'in toplam 4 resmi müsabadan men ve 71 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Şenol Güneş'e 1 maç ceza

Aynı müsabakada Beşiktaş teknik sorumlusu Şenol Güneş'in rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş idarecisi Metin Albayrak'ın müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle takdiren 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

- Fenerbahçe'nin 05.02.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Van Persie'ye 3 maç ceza

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe futbolcusu Robin van Persie'nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." 

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Anahtar Kelimeler:
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluPFDKDusko TosicFenerbahçeli Robin Van Persie
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