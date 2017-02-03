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İşte Arda Turan'ın yeni mesleği!

Barcelona'da forma giyen milli yıldız Arda Turan, Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansını açtı

İşte Arda Turan'ın yeni mesleği!

Barcelona'da forma giyen milli yıldız Arda Turan, Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansını açtı

03 Şubat 2017 Cuma 13:12
İşte Arda Turan'ın yeni mesleği!
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BARCELONA formasıyla ülkemizi temsil eden Arda Turan kazandığı para ile yatırımlara da devam ediyor. Daha önce Arşiv isminde bir restoran açan Arda Turan'ın gençtiğimiz günlerde otel inşaatı satın aldığı basında yer almıştı.Arda Turan bu kez spora yatırım yaptı ve Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansını açtı. Levent'te lüks bir rezidansta ofis kiralayan Milli Futbolcu şirketin adını Possible yani "imkan dahilinde" koydu.Possible'ın başında ise geçtiğimiz aylarda GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği bırakan Okan Can Yantır getirildi. Okan Can Yantır bir süredir Arda Turan'ın kariyer yönetimine danışmanlık yapıyordu.İkili beraber çalışmaya başladıktan sonra Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımlarında gözle görülür profesyonel değişiklikler yaşanmıştı. Okan Can Yantır GQ Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Arda'yı kapak yapmıştı.Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Posssıble'nin açılışını bu cümlelerde duyurmuştu."Fotoğrafta gördüğünüz mekanın adı Possible. Yani İngilizce "mümkün", "imkan dahilinde" demek. Possible yeni çocuğumuz; Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı. Profesyonel sporcuların tüm pazarlama, marka değeri, iletişim, kısa-orta-uzun dönem kariyer planlaması, dijital ve sosyal medya, kriz ve itibar yönetimi gibi konuları Okan Can Yantır liderliğinde canavar gibi bir ekibe emanet. Amacımız ülkeden dünya çapında sporcu markaları yaratmak. Heyecanlıyız ve de fazlasıyla motiveyiz. Yolumuz açık olsun, Allah utandırmasın..."
 

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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaArda Turan
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