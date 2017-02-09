İspanyollar duyurdu! Arda Turan'a servet teklif ettiler

MARCA gazetesinin haberine göre; ismi belirtilmeyen bir Çin kulübü, Arda Turan'ın bonservisi için Barcelona'ya 50 milyon Euro önerdi. Ancak teknik direktör Luis Enrique'nin; oyuncusunun satılmasını kesinlikle istemediği vurgulandı.

Yaz aylarında yine Arda Turan'ın Çin'e transferini veto eden Luis Enrique'nin bu kez de aynı tavrı sergilediği aktarıldı.

Daha önce yine bir Çin kulübü Arda Turan'a 3.5 yıllık sözleşmeden yıllık 15 milyon Euro teklif etmiş, ancak Arda Turan kulübüne herhangi bir şekilde baskı yapmamıştı.

30 yaşındaki futbolcunun Barcelona'dan net olarak yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde para kazandığı tahmin ediliyor.

