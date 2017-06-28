İşi imzaya kaldı

GALATASARAY'DA kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan genç futbolcu Emrah Başsan'ın, yeni adresinin Alanya olduğu ve oyuncunun bugün Alanya'ya gelerek turuncu yeşilli takıma imza atacağı öne sürüldü. Antalyaspor'dan Galatasaray’a transfer olduktan sonra Rizespor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard’da yine kiralık olarak oynamıştı. Öte yandan, Alanyaspor yönetiminin kalan küçük pürüzleri de giderdiği, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan oyuncuyu kiralama yoluyla transfer edeceği de gelen bilgiler arasında.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.