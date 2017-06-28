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İşi imzaya kaldı

Alanyaspor'la prensipte anlaşan Emrah Başsan'ın bugün Alanya'ya geleceği ve imza atacağı iddia edildi

İşi imzaya kaldı

Alanyaspor'la prensipte anlaşan Emrah Başsan'ın bugün Alanya'ya geleceği ve imza atacağı iddia edildi

28 Haziran 2017 Çarşamba 23:25
İşi imzaya kaldı
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GALATASARAY'DA kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan genç futbolcu Emrah Başsan'ın, yeni adresinin Alanya olduğu ve oyuncunun bugün Alanya'ya gelerek turuncu yeşilli takıma imza atacağı öne sürüldü. Antalyaspor'dan Galatasaray’a transfer olduktan sonra Rizespor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard’da yine kiralık olarak oynamıştı. Öte yandan, Alanyaspor yönetiminin kalan küçük pürüzleri de giderdiği, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan oyuncuyu kiralama yoluyla transfer edeceği de gelen bilgiler arasında.
 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 00:00
Anahtar Kelimeler:
AlanyaEmrah BaşsanAlanyaspor
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