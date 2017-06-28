İşi imzaya kaldı

GALATASARAY'DA kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan genç futbolcu Emrah Başsan'ın, yeni adresinin Alanya olduğu ve oyuncunun bugün Alanya'ya gelerek turuncu yeşilli takıma imza atacağı öne sürüldü. Antalyaspor'dan Galatasaray’a transfer olduktan sonra Rizespor'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard’da yine kiralık olarak oynamıştı. Öte yandan, Alanyaspor yönetiminin kalan küçük pürüzleri de giderdiği, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan oyuncuyu kiralama yoluyla transfer edeceği de gelen bilgiler arasında.

