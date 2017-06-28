İpek Soylu çiftlerde tur atladı

Dünya 195'incisi Başak Eraydın ise dünya 134 numarası Hırvat Petra Martic ile karşılaştı. Martic'in 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ettiği Başak, kariyerinde ilk kez katıldığı Wimbledon elemelerine ilk turda veda etti.

İlk seti 6-1 kaybeden İpek-Wongteanchai çifti, 2. seti 6-0, final setini de 6-1 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve adlarını 2. tura yazdırdı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.