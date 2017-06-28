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İntikam alındı! Gözyaşları ile şampiyon oldu...

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli sporcu Zeliha Ağrıs, altın madalya kazandı

İntikam alındı! Gözyaşları ile şampiyon oldu...

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli sporcu Zeliha Ağrıs, altın madalya kazandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:15
İntikam alındı! Gözyaşları ile şampiyon oldu...
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GÜNEY Kore'nin Muju kentinde devam eden şampiyonada kadınlar 53 kilo finalinde Rus Rus Tatiana Kudashova'yı 11-8 yenen 19 yaşındaki Zeliha Ağrıs, ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu Zeliha Ağrıs daha önce karşılaştığı rakibine kaybetmişti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda 120 puan kazanarak, büyük bir avantaj elde etti.
Şampiyonada bugün kadınlar 73 kiloda Sude Bulut ve erkekler +87 kiloda Serdar Yüksel ikinci turda, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu da ilk turda yenilerek elendiler.

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Dünya Tekvando ŞampiyonasıZeliha AğrısALTIN MADALYA
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