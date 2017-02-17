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İmdada Çavuşoğlu yetişti

BAL Ligi mücadelesi veren Kestelspor'un Bulancakspor'dan transfer etmek istediği Polat Çelebi'nin lisansı çıkmayınca, devreye giren Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu sorunu çözerek transferin gerçekleşmesini sağladı

İmdada Çavuşoğlu yetişti

BAL Ligi mücadelesi veren Kestelspor'un Bulancakspor'dan transfer etmek istediği Polat Çelebi'nin lisansı çıkmayınca, devreye giren Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu sorunu çözerek transferin gerçekleşmesini sağladı

17 Şubat 2017 Cuma 19:09
İmdada Çavuşoğlu yetişti
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KESTELSPOR ara transferde 1926 Bulancakspor'dan tercübeli oyuncu Polat Çelebi ile her konuda anlaştı ancak ortaya ciddi bir sorun çıktı. Futbolcu bu sezon iki transfer yapmıştı ve 3. transferi yapmasında sorun yaşandı. Sorunu çözemeyen Kestelspor yönetimi çareyi Ayetmiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan yardım isteyerek buldu. TFF yetkilileri ile görüşmeler yapan başkan Çavuşoğlu kısa sürede sorunu çözdü ve Kestelspor'un Polat Çelebi'yi renklerine bağlamasına engel olan sorunu ortadan kaldırdı. Bulancak'a geri dönmekten başka çaresi kalmayan tecrübeli oyuncu Polat da son dakika gelişmesiyle büyük sevinç yaşadı. Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, "Bu transfer olmayacak diye çok üzülmüştük ama Hasan Çavuşoğlu başkanımız sayesinde önemli bir oyuncuya kavuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BAL LigiÇavuşoğluPolat Çelebi
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