Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93312
ALTIN
146.486
DOLAR
3.5847
STERLIN
4.5982
EURO
3.8906
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
Baharda zindelik veren 8 besin!
Baharda zindelik veren 8 besin!
Facebook'ta dayınızı etiketlemeyin!
Facebook'ta dayınızı etiketlemeyin!

İlk rakibi Alanyaspor olacak

Kayserispor'da istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın koltuğuna Mesut Bakkal oturdu. Bu sezon TFF 1. Lig ekibi Sivasspor'u çalıştıran Bakkal, Kayseri macerasıyla birlikte 1. Lig'den Süper Lig'e adım atmış oldu

İlk rakibi Alanyaspor olacak

Kayserispor'da istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın koltuğuna Mesut Bakkal oturdu. Bu sezon TFF 1. Lig ekibi Sivasspor'u çalıştıran Bakkal, Kayseri macerasıyla birlikte 1. Lig'den Süper Lig'e adım atmış oldu

24 Nisan 2017 Pazartesi 15:22
İlk rakibi Alanyaspor olacak
banner404

SÜPER Lig'in 28. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın istifasının ardından göreve Mesut Bakkal getirildi. Ateş hattının hemen üstünde yer alan ve ligde kalma yarışı veren sarı kırmızılılar, Mesut hocayla anlaşmaya vardı. Kayserispor, Mesut Bakkal'ı resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor’umuz sezon sonuna kadar teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

İLK SINAVI ALANYASPOR'A KARŞI
Bugün 14.00'de yapılan imza töreniyle Kayserispor'un yeni teknik direktörü olan Mesut Bakkal, ilk sınavını da temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a karşı verecek. Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Kayserispor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal'la Süper Lig'de varolma mücadelesi verecek.

banner355
Son Güncelleme: 24.04.2017 15:29
Anahtar Kelimeler:
SivassporTFF 1. LigSERGEN YALÇINKayserisporMesut Bakkal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hokeyde iyi başlangıç
Hokeyde iyi başlangıç
Potada şok mağlubiyet
Potada şok mağlubiyet
'Alanyaspor iyi takım'
'Alanyaspor iyi takım'

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals