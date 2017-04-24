İlk rakibi Alanyaspor olacak

SÜPER Lig'in 28. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın istifasının ardından göreve Mesut Bakkal getirildi. Ateş hattının hemen üstünde yer alan ve ligde kalma yarışı veren sarı kırmızılılar, Mesut hocayla anlaşmaya vardı. Kayserispor, Mesut Bakkal'ı resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor’umuz sezon sonuna kadar teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

İLK SINAVI ALANYASPOR'A KARŞI

Bugün 14.00'de yapılan imza töreniyle Kayserispor'un yeni teknik direktörü olan Mesut Bakkal, ilk sınavını da temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a karşı verecek. Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Kayserispor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal'la Süper Lig'de varolma mücadelesi verecek.