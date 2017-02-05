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İlhan Ekşioğlu'ndan olay tweet

Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu, dev derbi sonrasın Twitter hesabı üzerinden sert bir paylaşımda bulundu

İlhan Ekşioğlu'ndan olay tweet

Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu, dev derbi sonrasın Twitter hesabı üzerinden sert bir paylaşımda bulundu

05 Şubat 2017 Pazar 23:29
İlhan Ekşioğlu'ndan olay tweet
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ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş kupaya veda etti.
Maç sonrası Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş'la oynanan derbi sonrasında olay bir paylaşımda bulundu. Ekşioğlu Twitter hesabı üzerinden "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli yönetici bununla birlikte Simon Kjaer ile Şenol Güneş arasında yaşanan görüntüyü tweetleyerek "Bunun hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
İlhan EkşioğluDev DerbiFenerbahçe
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