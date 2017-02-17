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İki madalya ile döndüler

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Antalya'da Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması düzenlendi

İki madalya ile döndüler

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Antalya'da Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması düzenlendi

17 Şubat 2017 Cuma 23:10
İki madalya ile döndüler
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ALANYA Belediyespor'un adını bu kez iki ayrı kategoriyle katıldığı halk oyunları takımı duyurdu. Belediyespor Kulübü, minikler kategorisinde üçüncülük, gençler kategorisinde ise ikincilik elde ederek yeni başarılara imza attı. Kulüp Başkanı Mehmet Erken "Çalışmalarımız ve verdiğimiz emeğin karşılığını Alanya’mıza ikincilik ve üçüncülük getirerek aldık. Hedefimiz bundan sonraki yarışmalarda daha iyi dereceler almak. Takım antrenörlerimiz Zeynep Erdem, Mustafa Öztürk ve takımımızı tebrik ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Halk Oyunları FederasyonuAntalyaKulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması
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