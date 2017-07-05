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İki imza birden

Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiraladığı sağ bek Cenk Ahmet Alkılıç ile 2 yıl, Almanya'nın Hoffenheim takımından santrafor Yusuf Serdar Çoban ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı

İki imza birden

Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiraladığı sağ bek Cenk Ahmet Alkılıç ile 2 yıl, Almanya'nın Hoffenheim takımından santrafor Yusuf Serdar Çoban ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:27
İki imza birden
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Yasin ARAZ
ALANYA Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz sezon kiraladıkları Cenk Ahmet ile tekrar sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Cenk Ahmet bu yıl Alanyasporlu oldu. Cenk Ahmet ve Göksel Gümüşdağ Alanyaspor’a verdikleri sözleri tuttular, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu sene Ahmet'ten bir çıkış bekliyoruz ve kendisine inanıyoruz" dedi. Hoffenheim'dan transfer edilen Yusuf Serdar Çoban'ın da gelecek için umut vaat eden bir oyuncu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yusuf'un takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her iki futbolcumuza da hayırlı uğurlu olsun" dedi. İki yıllığına Alanyaspor'lu olan Cenk Ahmet Alkılıç, konuşmasına başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başladı. Cenk Ahmet, "Alanyaspor'a devre arasında gelmiştim. Kulübümde çok mutluyum, beni sıcak karşıladılar. Geçen sezon sakatlık yaşadım ama bir an olsun benim için kötü düşünmeyip hep arkamda durdular. Böyle bir sıcaklık her kulüpte bulunmaz. Şimdi gerçek Alanyasporlu oldum. Bu sene bana güvenenleri utandırmayacağımı düşünüyorum" diye konuştu. Gurbetçi oyuncu Yusuf Serdar Çoban ise, "Bu şansı bana verdikleri için kulübe ve başkana teşekkür etmek istiyorum. Takım için çok çalışarak elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah bu kulübe faydalı olabilirim" ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAlanyasporCenk Ahmet Alkılıç
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