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İdmanda sürpriz

Alanya Belediyesi Kestelspor'un tecrübeli teknik direktörü Ali Haydar Durusoy, takımının önceki gün gerçekleşen antrenmanında hoş bir sürprizle karşılaştı

İdmanda sürpriz
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DOĞUM günü olan tecrübeli teknik direktör için kutlama pastası hazırlayan teknik heyet ve oyuncular, Durusoy'a heyecanlı dakikalar yaşattılar. Pastasının mumlarını alkışlar arasında söndüren Ali Haydar Durusoy "Bu güzel sürpriz için herkese teşekkür ederim" dedi. Durusoy, oyuncularından doğum günü hediyesi olarak Manavgat Belediyespor'u yenmelerini istedi ve "Benim için en güzel doğum günü hediyesi bu olur" dedi.  
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Etiketler; #Alanya Belediyesi Kestelspor #Alanya Belediyesi Kestelsporun
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