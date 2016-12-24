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İbrahim Üzülmez: 'Yatıp puan alacaksam olmasın'

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve bu nedenle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi

İbrahim Üzülmez: 'Yatıp puan alacaksam olmasın'
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ÜZÜLMEZ, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için  zor bir gece olduğunu vurgulayarak, "Bizim için tabii ki bazı değişimleri yapmak  kolay değil. 2-3 hafta öncesine baktığımızda ortaya konan mücadeleden dolayı  oyuncularımı kutluyorum. Kaybettik ama maçın geneline baktığımızda 4-5 gol  pozisyonu olan Gaziantepspor vardı. Birini değerlendirebilsek farklı olabilirdi."  diye konuştu.
 Takım olarak zor bir süreçte olduklarını vurgulayan Üzülmez, "Son 7  maçı kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Mantalite anlamında sıkıntılar yaşayan  takımdan bahsediyoruz. İnanıyorum ki ikinci yarıda çıkış yakalayacaktır."  ifadelerini kullandı.
Gaziantepspor'un başına geçmesine değinen Üzülmez, "Kolayı herkes  seçer. Biz zora talip olduk. Bir karakter ortaya koymak gerekiyor. Bütün takım  arkadaşlarımın göstermesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.
Beşiktaşlı taraftarların, Gaziantepsporlu futbolcuların sık sık yerde  kalması sonrası gösterdiği tepkiyle ilgili soruyu yanıtlayan teknik direktör  Üzülmez, şunları söyledi:
"Yatıp puan alacaksam olmasın. Oyuncularım böyle düşünce içinde  olamaz. Sakatlıklar belki üst üste geldi. Takımda öyle oyuncu da yok. 'Hadi  yatalım vakit geçirelim' düşüncesi yok. Seyircinin de takımından bir an önce gol  beklediğini biliyoruz. Taraftarların bana serzenişi oldu. İbrahim Üzülmez'in  takımında böyle şey olmaz. Zaten yere yatan oyuncu güçlü değildir. Tezahürat  oldu. Merak etmesinler. İki üç oyuncunun adale sakatlığı oldu. Ondan dolayı  olabilir."
"Video hakem uygulaması oyunu soğutur"
Üzülmez, test aşamasında olan video hakem sistemine soğuk baktığını  dile getirdi.
 Beşiktaş'ın kazandığı penaltının doğru karar olmadığını savunan  Üzülmez, bu sistem konusunda şu görüşleri aktardı:
"Hakemlerin de daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Video hakem  uygulaması, oyunu biraz daha soğutur. Oyuncular arasında bir anket yapılsa  olumsuz düşünce çok çıkar. Saha içinde oyuncu tarafından baktığımızda video  uygulamasını değerlendirmek için en az iki dakika duracak. Oyuncular için doğru  olmayacağını düşünüyorum. Basketbolda olabilir, futbolda olumsuz olarak  değerlendiriyorum."
 "Allah inşallah bu statta görev almayı nasip eder"
Beşiktaş'ta geçmiş yıllarda futbol oynayan İbrahim Üzülmez, hayalinin  siyah-beyazlı takımda teknik direktörlük yapmak olduğunu söyledi.
Siyah-beyazın kendisi için farklı anlamları olduğunu belirten Üzülmez,  "Benim de hedeflerim Beşiktaş'ın başında olmak. Geçen sene müthiş başarı yaptık.  Gaziantepspor'un ekmeğini yiyorum. Varımı yoğumu ortaya koyuyorum. Başarı  yakalarsak neden olmasın. İnanıyorum, güveniyorum. Taraftarlar 'Deli' lakabı  taktı. Allah, inşallah bu statta görev almayı nasip eder." diyerek sözlerini  tamamladı.
 
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Etiketler; #Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez #İbrahim Üzülmez: Yatıp puan alacaksam olmasın #spor toto süper lig #beşiktaş #Üzülmez
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