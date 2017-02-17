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Hokeyin merkezi olduk

Salon hokeyinin merkezi haline gelen Alanya'da turnuvanın biri bitip, diğeri başlıyor. Önceki gün sona eren 'Kadınlar Salon Hokeyi 1. Lig Müsabakaları'nın ardından, dün ise 'Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig Müsabakaları' başladı

Hokeyin merkezi olduk

Salon hokeyinin merkezi haline gelen Alanya'da turnuvanın biri bitip, diğeri başlıyor. Önceki gün sona eren 'Kadınlar Salon Hokeyi 1. Lig Müsabakaları'nın ardından, dün ise 'Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig Müsabakaları' başladı

17 Şubat 2017 Cuma 23:39
Hokeyin merkezi olduk
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TÜRKİYE Hokey Federasyonu (THF) tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen 'Kadınlar Salon Hokeyi 1. Lig Müsabakaları' önceki gün sona erdi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Alanya Belediyespor, Nizip Mehmet Akif Ersoy HEM, Konya Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Aynkebirspor ve Zonguldak Gençlik Merkezi takımlarının yer aldığı müsabakalarda, Nizip Mehmet Akif Ersoy HEM Spor Kulübü birinci oldu. Müsabakaların ikincisi Zonguldak Gençlik Merkezi olurken, üçüncü ise Alanya Belediyespor takımı oldu. Nizip Mehmet Akif Ersoy HEM'den Melis Köşker gol kraliçesi, Esra Ezgi Özmen en iyi kaleci seçildi. Alanya Belediyespor takımından Fatma Altıparmak ise en iyi oyuncu seçildi. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını federasyon yetkililerinden aldı.

ERKEKLER 1. LİGİ DE BAŞLADI

Öte yandan, THF tarafından düzenlenen 'Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig Müsabakaları' da dün başladı. Atatürk Spor Salonu'nda 10 takımın katılımıyla başlayan müsabakalar oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Malatya Hokey, Gaziantep Doruk, Selçuklu Belediyespor, Osmaniye Gençlik, Alanya Belediyespor, Nizip HEM, Diyarbakır Aynkebir, Zonguldak Demir Tenis Hokey, Atatürk Liseliler ve Alaiye Gençlik takımlarının katıldığı turnuva 21 Şubat Salı günü son bulacak. Turnuvada dereceye giren takımlar için aynı gün saat 13.00'de ödül töreni düzenlenecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig MüsabakalarıAlanya
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