Hokeyde iyi başlangıç

KONYA'DA yapılan 2016-2017 sezonu Açık Alan Süper Lig karşılaşmalarına katılan Alanya Belediyespor Hokey Takımı, üst üste oynadığı maçlarda önce Buca Halk Eğitim Merkezi'ni 1-0, ardından Kahramanmaraş Hokey takımını 2-1 mağlup etti. Bugün sona erecek olan mücadeleler sonunda Alanya'ya geri dönecek olan kırmızı beyazlılar, bir sonraki maç için hazırlıklarını sürdürecek. Takımlarının lige iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, takımı ve oyuncuları kutladı.