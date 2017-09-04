Hırvatistan Karadağ'ı devirdi

ROMANYA'NIN Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Hırvatistan ile Karadağ karşı karşıya geldi. İlk çeyreği 25-17 önde kapatan Hırvatistan, soyunma odasına da 43-31 üstün gitti. İkinci yarısı daha çekişmeli geçen maçın üçüncü çeyreğini 62-52 önde geçen Hırvatistan, karşılaşmadan 76-72 galip ayrıldı. Bu skorla Hırvatistan, gruptaki üçüncü galibiyetini alırken, Karadağ ikinci yenilgisini yaşadı. Hırvatistan adına 23 sayı üreten Bojan Bogdanovic maçın en skorer ismi olurken, Karadağ'da Tyrese Rice 22 sayı kaydetti.

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