Hırvatistan'ı devirik! Türkiye 1 - 0 Hırvatistan

YENİ Eskişehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi millilerimiz 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir adım attı. Cenk Tosun 75. dakikada fileleri sarsarak takımı 1-0 öne geçirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci yarıda vitesi artırarak sonuca gitti. İlk yarıda durgun bir oyun ortaya koyan Lucescu'nun takımı ikinci yarıda canlandı. Türkiye bu skorla puanını 14'e çıkardı. Lider Hırvatistan 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Ukrayna'yı deviren İzlanda 16 puanla ikinci sırada yer aldı.

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