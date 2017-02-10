'Hedefimize ulaşacağız'

ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu maçlarında heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. Geçtiğimiz hafta olaylı Manavgat Belediyespor deplasmanından eli boş dönen temsilcimiz Kestelspor, yarın kendi saha ve seyircisi önünde Finike Belediyespor'u ağırlayacak. Saat 14.00'de başlayacak olan maça tüm sporseverleri davet ettiğini söyleyen Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Bu yıl BAL Ligi hedefine ulaşabilmek için yarın önemli bir maça daha çıkacağız. Rakibimiz Finike'yi yenerek play-off maçlarındaki ilk galibiyetimizi elde edeceğiz. Bu maçta taraftar desteğine de ihtiyacımız var. Tüm Alanyalı sporseverleri Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan maça bekliyorum" dedi.