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'Hedefimiz yükselmeli'

Alanyaspor'un tecrübeli oyuncuları Emre Akbaba ve Efecan Karaca, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Her iki oyuncu da yeni sezon için umutlu konuştu

'Hedefimiz yükselmeli'

Alanyaspor'un tecrübeli oyuncuları Emre Akbaba ve Efecan Karaca, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Her iki oyuncu da yeni sezon için umutlu konuştu

25 Temmuz 2017 Salı 23:29
'Hedefimiz yükselmeli'
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SPOR Toto Süper Lig hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Alanyaspor'un deneyimli oyuncuları Emre Akbaba ve Efecan Karaca, Süper Lig'deki 2'nci yıllarında hedeflerinin daha yüksekler olması gerektiğini ifade etti. Takımın ana iskeletinin oturduğunu söyleyen Emre, "Bu yıl hedefimizi daha yüksek tutmalıyız. Geçen yıl ligde kalma hedefimizi başarmış, hatta daha üst sıraları kıl payıyla kaçırmıştık. Avusturya'da çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum" dedi. 

'BİZİ DESTEKLESİNLER'

Safet Susic'in gelmesi ile birlikte takımda daha fazla şans bulduğu hatırlatılan Efecan ise, "Hocamız ilk geldiğinde bana 'Seni orta sahada oynatmak istiyorum' demişti. Ben de Galatasaray'ın altyapısında orta sahada oynamıştım. Bende Safet hocama o mevkide oynayabileceğimi söyledim. Hocamın da verdiği şanslarla iyi oynadığımı düşünüyorum" dedi. Taraftarlara da çağrıda bulunan genç oyuncu, "Ne olursa olsun Alanyaspor taraftarı her zaman bizi destekledi, desteklemeye de devam etsinler. Futbolda her türlü sonuç var. Bazen inişli çıkışlı bir grafik çizebiliyoruz. Onlar her şeye rağmen bizi desteklesinler" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporEmre AkbabaEFECAN KARACAAvusturya
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