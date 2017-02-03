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Hedef galibiyet

Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde zirve mücadelesi veren temsilcimiz Alanya Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında Saint Joseph takımını ağırlayacak

Hedef galibiyet

Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde zirve mücadelesi veren temsilcimiz Alanya Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında Saint Joseph takımını ağırlayacak

03 Şubat 2017 Cuma 20:01
Hedef galibiyet
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ATATÜRK Kapalı Spor Salonu'nda yapılan hokey finallerinden dolayı 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak. Hedeflerinin sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyleyen antrenör Serdar Esen, "Artık telafisi olmayan maçlara çıkıyoruz. Bu yüzden disiplinli oyunumuzu ortaya koyarak sahadan rahat bir galibiyetle ayrılmak istiyorum. Yeni transferlerimizle daha da güçlendik. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Artık maçları kazanma zamanı. Tüm sporseverleri Pazar günü oynanacak olan maça davet ediyorum" dedi.

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Erkekler Voleybol 2. LigiAlanya BelediyesporPazar GünüSaint Joseph
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