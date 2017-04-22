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'Hedef büyüyor'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-1 galip geldikleri Kayserispor maçının ardından, "Hedef büyüyor, bunun için daha fazla çalışmalıyız” dedi

'Hedef büyüyor'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-1 galip geldikleri Kayserispor maçının ardından, "Hedef büyüyor, bunun için daha fazla çalışmalıyız” dedi

22 Nisan 2017 Cumartesi 22:55
'Hedef büyüyor'
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SPOR Toto Süper Lig 28. hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Kayserspor’u Serdar Gürler’in ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren kırmızı-siyahlıların teknik adamı Ümit Özat, karşılaşmada atılan gollerin antrenmanlarda çalıştıkları şekilde geldiğini belirterek, "Topun arkasına 10 kişi geçip gol ararken de hücumcu sayımızı 2 artırmayı düşünüyorduk. Konsantre kaybı yaşayacaklarını tahmin ediyorduk ve oldu, biz de değerlendirdik” diye konuştu.

“Daha fazla çalışmalıyız”

Yarından itibaren ligde geriye kalan maçların hazırlıklarına başlayacaklarını dile getiren Özat, "Hedef büyüyor, bunun için daha fazla çalışmalıyız. Bundan sonra keyif almak istiyoruz. Bu psikoloji önemlidir. Futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz. Yener ya da yeniliriz. Biz teknik direktörlerin üzüntümüz de mutluluğumuz da bir gün" ifadelerini kullandı.

Ligin 28. haftasında Kayserispor karşısında alınan 3 puanla birlikte Gençlerbirliği 39 puanla ligde 7. Sıra yükseldi. Başkent ekibi gelecek hafta cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.  

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit ÖzatKayserispor
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