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Hebei China Hernanes'i kadrosuna kattı

Çin Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune, İtalyan kulübü Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Hernanes'i renklerine bağladı

Hebei China Hernanes'i kadrosuna kattı

Çin Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune, İtalyan kulübü Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Hernanes'i renklerine bağladı

10 Şubat 2017 Cuma 07:56
Hebei China Hernanes'i kadrosuna kattı
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JUVENTUS'TAN yapılan açıklamada, iki kulübün, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaştığı belirtildi. Hebei China Fortune'un, Hernanes'in bonservisi için 8 milyon avro ödeyeceği ifade edildi. Çin kulübünün, Hernanes'in sözleşmesinde yer alan koşulları sağlaması durumunda 2 milyon avro daha ödeme yapacağı paylaşıldı.
Geçen sezon Juventus'ta lig ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hernanes, Brezilya Milli Takımı formasıyla 27 maça çıktı.
Kadrosunda Gervinho, Stephane Mbia, Ezequiel Lavezzi gibi Avrupa'nın önemli takımlarında oynamış isimleri barındıran Hebei China Fortune, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Ersan Adem Gülüm'ün bonservisini de elinde tutuyor.
Hernanes'ten önce Oscar, Carlos Tevez, Axel Witsel, Pato gibi ünlü futbolcular da 2017'de Çin kulüplerinin yolunu tutmuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Çin Süper LigHebei China FortuneJuventusHernanes
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