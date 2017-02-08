Hazırlıklar sürüyor

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Saffet Susiç gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Adından gruplara ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma çalışması ve dar alanda paslaşma yaptılar. Antrenmanın son bölümünde taktik çift kale maç yapan turuncu yeşillilerin hırslı görüntüsü teknik heyeti de mutlu etti. Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün saat 16.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.