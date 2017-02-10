Haydi Şimşek - Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği maçı

SPOR Toto Süper Lig'de kupa arası sona erdi. Aytemiz Alanyaspor, ligin ilk yarısında berabere kaldığı başkent ekibi Gençlerbirliği'ni bugün kendi sahasında ağırlayacak. Son oynadığı 5 maçtan 1 puan çıkarabilen ve bu süreçte teknik direktörsüz de kalan Aytemiz Alanyaspor'un kazanmaktan başka çaresi yok. Yaklaşık 2 haftadır yeni teknik direktör Saffet Susiç gözetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilliler, lige verilen arada Bulgaristan ekibi OFK Pirin ile hazırlık maçı yapmış, rakibini 3-0 mağlup etmişti. Bu sefer ligde aynı tarifeyi uygulamak isteyen Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını dün yaptıkları ter idmanı ile tamamlayarak bugünkü maç saatini beklemeye başladılar.

RAKİP EKSİK GELDİ

Aytemiz Alanyaspor'un konuğu Gençlerbirliği ise Alanya'ya sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olarak geldi. Başkent ekibinde bugünkü maçta kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile sakatlıkları bulunan Tokelo Rantie ve kaleci Nihat Şahin forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Cenk Ahmet, Guerrier ve kart cezalısı Candeias forma giyemeyecek. Efsane başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ligde Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı maçı ertelenen Gençlerbirliği, ligde aldığı 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puanla 11. sırada bulunuyor. Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi ile 18 puanla 15. sırada bulunuyor.