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Hatice Kübra İlgün dünya ikincisi

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Türkiye, dünya şampiyonasını 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı

Hatice Kübra İlgün dünya ikincisi

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Türkiye, dünya şampiyonasını 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı

30 Haziran 2017 Cuma 13:08
Hatice Kübra İlgün dünya ikincisi
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DÜNYA Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen ve 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, yapılan son gün müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonanın son gününde ülkemizi, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve 62 kiloda İrem Yaman ile erkekler 80 kiloda Yunus Sarı temsil etti.
Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, dün yaptığı maçlarda sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Finalde ev sahibi Güney Kore’den Ah Reum Lee ile karşılaşan milli tekvandocu, ilk raundunu 3-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci raundunda 6-2 geriye düştü. Üçüncü raunndda farkı eriten Hatice Kübra İlgün, son saniyelerdeki çabasına rağmen müsabakayı 7-5 kaybetti ve Dünya ikincisi oldu. Hatice Kübra İlgün, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 72 puan yazdırdı.

YUNUS SAKATLIK KURBANI

Son gün mücadele eden tekvandocularımızdan kadınlar 62 kiloda son dünya şampiyonu İrem Yaman, 1 numaralı seri başı olarak katıldığı şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda İsveçli Elin Johansson’a 2-1 mağlup olarak elendi. Erkekler 80 kiloda mücadele eden Yunus Sarı ise sakatlık kurbanı oldu. İlk turda Haiti’den Rodny Mondelus’u 11-2, ikinci turda Yunanistan’dan Apostolos Telikostoglou’yu 18-8 mağlup eden Yunus Sarı, üçüncü turda Norveçli Richard Ordemann ile yaptığı müsabakanın 2. raundunda sakatlandı. Müsabakaya devam edemeyen milli sporcu, şampiyonaya veda etmek zorunda kaldı.

3 MADALYA

Türkiye, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nı 3 madalya ile tamamladı. Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari altın madalya kazanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Kübra İlgünTekvando
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