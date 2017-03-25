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Hatem Ben Arfa, PSG'ye gittiği için pişman oldu

Devre arası transfer sezonunda Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği, ancak PSG'de kalan Hatem Ben Arfa, kararından pişman oldu

Hatem Ben Arfa, PSG'ye gittiği için pişman oldu

Devre arası transfer sezonunda Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği, ancak PSG'de kalan Hatem Ben Arfa, kararından pişman oldu

25 Mart 2017 Cumartesi 18:22
Hatem Ben Arfa, PSG'ye gittiği için pişman oldu
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HATEM Ben Arfa, Paris Saint-Germain'den ayrılıyor mu? Sezon başı Nice'den PSG'ye transfer olan, ancak başkent ekibinde forma şansı bulamayan Fransız yıldızın ismi devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı. Ben Arfa, transfer söylentilerini ''PSG'de göstermem gereken şeyler var'' diyerek reddetmişti. Ben Arfa, PSG'de kaldı fakat forma şansı yine bulamadı.Fransız basınına konuşan yıldız oyuncunun menajeri Michel Ouazine, ''Ben Arfa, daha çok oynayamadığı için pişman. Oynamak istiyor ancak burada oynayamıyor. Süre alabileceği bir yerde olmak istiyor. Sezon sonunda İngiltere veya İspanya'ya transfer olabilir.'' şeklinde konuştu.Öte yandan, İtalyan basınında yer alan haberlerde ise PSG'nin Hatem Ben Arfa'ya transfer için izin verdiği ve oyuncunun da sezon sonunda Roma ve Milan başta olmak üzere Sevilla ve Southampton ile de görüşeceği yazıldı.Bu sezon çoğunluğu yedekten olmak üzere toplam 22 maçta 1051 dakika süre alan Hatem Ben Arfa, 2 gol atıp 6 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçePSGHatem Ben ArfaForma şansı
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