Hakemden olay yaratacak karar!

SPOR Toto Süper Lig'de Adanaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.
Mücadelenin 72. dakikasında Marcio Mossoro fileleri havalandırarak Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken, önce santrayı gösteren hakem Hüseyin Göçek sonrasında golü iptal etti.
Mossoro'nun golünde yardımcı hakemin uyarısıyla iptal kararı veren Göçek'in kararı uzun süre tartışıldı. Adanasporlu oyuncular da uzun süre itirazda bulunurken, kararın değişmesi gerektiğini söylediler.
Süper Lig'de Adanaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek, 72. dakikada bir pozisyonda verdiği golü iptal etti
İlgili Galeriler