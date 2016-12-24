banner428
banner405

Hakemden olay yaratacak karar!

Süper Lig'de Adanaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek, 72. dakikada bir pozisyonda verdiği golü iptal etti

Hakemden olay yaratacak karar!
banner404
SPOR Toto Süper Lig'de Adanaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.
Mücadelenin 72. dakikasında Marcio Mossoro fileleri havalandırarak Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken, önce santrayı gösteren hakem Hüseyin Göçek sonrasında golü iptal etti.
Mossoro'nun golünde yardımcı hakemin uyarısıyla iptal kararı veren Göçek'in kararı uzun süre tartışıldı. Adanasporlu oyuncular da uzun süre itirazda bulunurken, kararın değişmesi gerektiğini söylediler.
banner355
Etiketler; #süper lig #Hakemden olay yaratacak karar! #Adanaspor ile Medipol Başakşehir #Hüseyin Göçek
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Devlet Bahçeli köstekli saatini gazetecilere gösterdi
Sonraki Haber
Hakemden olay yaratacak karar!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.