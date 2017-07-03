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Hakan Çalhanoğlu Milan'a imza attı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu AC Milan'la sözleşme imzaladı

Hakan Çalhanoğlu Milan'a imza attı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu AC Milan'la sözleşme imzaladı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:16
Hakan Çalhanoğlu Milan'a imza attı
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BAYER Leverkusen'in Milan'la 22 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaşması üzerine dün Milano'ya gelen ve takım tesislerinde testlerden geçen Hakan Çalhanoğlu sabah La Madonnnina Kliniği'inde gerçekleşen sağlık testlerinden sonra AC Milan kulüp binası Casa Milan'a gelerek kendisini 2021 yıllına kadar kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. AC Milan kulübünden yapılan açıklamada milli oyuncunun ne kadar ücret alacağı belirtilmedi.
Tören öncesi 50 kadar taraftar Hakan'ı kulüp binası önünde beklerken milli futbolcu taraftarlarla selfie çektirdi. Milan taraftarları Hakan'ı tezahüratlarla karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen imza töreni sonrası tekrar taraftarlarla buluşan Hakan Çalhanoğlu burada İtalyan gazetecilerin de sorularını yanıtladı. 
İtalya'da olmaktan çok memnun olduğunu dile getiren 23 yaşındaki oyuncu Milan'ın müzesinden çok etkilendiğini belirterek, "Çok büyük oyuncular var, burada olmaktan çok mutluyum" dedi. 

Çalhanoğlu gelen bir soru üzerine Ronaldinho, Maldini ve Gattuso'yu en beğendiği oyuncular olarak ifade ederken, 4 aylık futboldan men cezasından sonra tekrardan taraftarların desteğiyle karşılaşmanın kendisi için önemli olduğunu belirtti ve "Taraftarlar ve kulüp için elimden gelen en iyisini yapacağım" dedi.
Hakan Çalhanoğlu, Çinli yatırımcıların satın aldığı Milan'ın bu seneki transfer atağında Musacchio, Kessie, Rodriguez, Andre Silva ve Borini'den sonra 6. transfer oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
AC MilanHakan çalhanoğlu
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