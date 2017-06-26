Hakan Çalhanoğlu İtalyan devine doğru

ALMAN basınına konuşan milli futbolcunun menajeri tarafından da doğrulandı. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri, görüşmeyi doğrularken, detaylar hakkında bilgi vermedi.

Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında Trabzonspor ile ön sözleşme imzalamasına rağmen Hamburg’a transfer olmuş, olayla ilgili dava şubat ayında tamamlamış ve milli oyuncu 4 ay futboldan men cezası alıp sezonu kapatmıştı. Milli futbolcunun cezası 3 Haziran itibariyle sona erdi.