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Gurbetçi futbolcu hayatını kaybetti

Danimarka’nın Holbk United futbol takımında top koşturan Serkan Yıldız, dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Gurbetçi futbolcu hayatını kaybetti

Danimarka’nın Holbk United futbol takımında top koşturan Serkan Yıldız, dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

17 Şubat 2017 Cuma 12:50
Gurbetçi futbolcu hayatını kaybetti
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GENÇ futbolcunun ölümü oyuncularının çoğunluğu Türk olan kulübünde büyük üzüntüye neden oldu. Dün gece saat 22.00 sularında Danimarka'nın Holbk şehri yakınlarındaki Höjby kasabasında meydana gelen trafik kazasında ölen kişinin 17 yaşındaki Serkan Yıldız olduğu açıklandı.Holbk United futbol takımında top koşturan Serkan Yıldız'ın ölümü, oyuncularının çoğunluğu Türk olan Holbk United Kulübü'nde büyük üzüntüye sebep oldu. Serkan'ın takım arkadaşları yerel medyaya yaptıkları açıklamada, Serkan'ın gelecek vaat eden örnek bir oyuncu olduğunu belirterek üzüntülerinin büyük olduğunu söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
DanimarkaGurbetçi FutbolcuHolbk UnitedSerkan YıldızTrafik KazasıTürk
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