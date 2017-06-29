Gündem Fernandes

ALANYASPOR yönetimi, sezonun ikinci yarısına Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'ten takıma dahil olan ve gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Junior Fernandes'i yeniden gündemine aldı. Şilili oyuncuyu bu kez bonservisi ile almak isteyen turuncu yeşilli yönetimin, 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le pazarlık masasına oturduğu iddia edildi. Oyuncunun 1,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 1 milyon Euro'ya indirmek için çaba gösterdiği öğrenilen Alanyaspor yönetiminin, Hırvat ekibin bu talebi kabul etmesi halinde Fernandes ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında.