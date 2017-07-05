Güle güle Dodo

SÜPER Lig ekibi Alanyaspor, geçtiğimiz sezon başında Polonya ekibi Wisla Krakow'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak bir türlü istenilen performansı alamadığı Wilde Donald Guerrier'den kendisine kulüp bulmasını istemişti. Turuncu yeşilli takımın yeni sezon hazırlıklarına da katılmayan 28 yaşındaki oyuncunun, Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ ile 3 yıllığına anlaştığı öne sürüldü. Öte yandan, Guerrier'in bugünlerde Alanya'ya gelerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshedeceği ve Karabağ'a imza atacağı öğrenildi. Guerrier, turuncu yeşilli takımın formasıyla geçtiğimiz sezon 24 Süper Lig, bir de Türkiye Kupası'nda oynadı ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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