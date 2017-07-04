Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101032
ALTIN
140.264
DOLAR
3.5624
STERLIN
4.5968
EURO
4.0405
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı da önemli
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı...

Güiza'dan bir transfer daha!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Guiza önümüzdeki günlerde yeni bir transfere imza atmaya hazırlanıyor

Güiza'dan bir transfer daha!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Guiza önümüzdeki günlerde yeni bir transfere imza atmaya hazırlanıyor

04 Temmuz 2017 Salı 15:45
Güiza'dan bir transfer daha!
banner404

FENERBAHÇE'NİN eski futbolcusu Daniel Guiza'nın kısmeti, ilerleyen yaşına karşın kapanmıyor. İspanya 2. liginde Cadiz forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde yeni bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

İspanya'nın en çok dinlenen radyosu Cadena Ser'in geçtiği habere göre Xerez Kulübü oyuncu için resmi teklif yaptı. Guiza da futbola başladığı kulüp olan Xerez'den gelen teklif karşısında çok sevindi ve "Futbolu, başladığım yerde bırakmak istiyorum" diyerek yeşil ışık yaktı.

Daniel Guiza'nın bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Cadiz Kulübü'yle yapılacak görüşmelerin ardından, transferin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.07.2017 15:51
Anahtar Kelimeler:
Daniel GuizaFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivasspor'dan bomba transfer: Everton'dan...
Sivasspor'dan bomba transfer: Everton'dan...
Wimbledon'da ilk gün maçları tamamlandı
Wimbledon'da ilk gün maçları tamamlandı
Kayserispor'a Rumen defans oyuncusu
Kayserispor'a Rumen defans oyuncusu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals