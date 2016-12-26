Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, farklı kaybedilen Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada "Böyle mağlup olmak üzüyor ama yapacak bir şey yok" dedi

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Galatasaray'a konuk olan temsilcimiz



‘AMACIMIZ LİGDE KALMAK’



SÜPER Lig'de yeni bir takım olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajını yaşıyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz, bunları doğru şekilde giderirsek bu sene amacımız ligde kalmak. İnanıyorum ki bunu da gerçekleştiririz. Galatasaray maçı istisna bir maç. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, oyuncularımı da tebrik ediyorum” diye konuştu. Transfer konusuna da değinen Kalpar "Transfer konusunda isteklerimizi yönetimimize ilettik. Gerekeni yapacaklardır" dedi. Kalpar, son günlerde gündemde olan video hakem uygulaması ile ilgili gelen bir soruya da "Futbola katkı sağlayacak her şeye olumlu bakarım. Bunun da ön çalışmasının yapılması lazım. İnanıyorum ki ileriye dönük düşünceler olabilir. Önemli olan Türk futbolu için iyi, olumlu şekilde fayda sağlamasıdır" ifadelerini kullandı. Toto Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Galatasaray'a konuk olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor , sahadan farklı bir şekilde mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Hüseyin Kalpar "Bizim açımızdan iyi bir skor olmadı. İyi bir maç da olmadı. Burada Galatasaray'a çok eksik yakalandık. Gerçekten bu eksiklerin arkasına sığınmak doğru değil ama önemli eksiklerimiz vardı. Ayrıca çok kolay ve basit goller yedik. Ne olursa olsun devreye 1-1 girseydik belki yine mağlup olurduk ama bu kadar farklı olmazdı. Bu kadar kolay gol yememiz dezavantaj, gücümüz yetmedi. Galatasaray'a karşı son maçta böyle mağlup olmak üzüyor ama yapacak bir şey yok. Koymuş olduğumuz hedef daha da iyi olabilirdi. Hak ettiğimiz maçlar vardı, bunlardan birini kazansak daha farklı olurdu. Ne olursa olsun bunlar bahane değildir" dedi.Lig'de yeni bir takım olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajını yaşıyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz, bunları doğru şekilde giderirsek bu sene amacımız ligde kalmak. İnanıyorum ki bunu da gerçekleştiririz. Galatasaray maçı istisna bir maç. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, oyuncularımı da tebrik ediyorum” diye konuştu. Transfer konusuna da değinen Kalpar "Transfer konusunda isteklerimizi yönetimimize ilettik. Gerekeni yapacaklardır" dedi. Kalpar, son günlerde gündemde olan video hakem uygulaması ile ilgili gelen bir soruya da "Futbola katkı sağlayacak her şeye olumlu bakarım. Bunun da ön çalışmasının yapılması lazım. İnanıyorum ki ileriye dönük düşünceler olabilir. Önemli olan Türk futbolu için iyi, olumlu şekilde fayda sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.