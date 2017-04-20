Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92520
ALTIN
150.091
DOLAR
3.6406
STERLIN
4.6589
EURO
3.8959
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Hepatit B hastalığı tarih oluyor
Hepatit B hastalığı tarih oluyor

Görev Fernandes'in

Alanyaspor'da Love'ın sakatlığı moralleri bozmadı. Golcü oyuncunun yokluğunda görev Fernandes'e düşecek. Susic'in N'Sakala'yı ileriye alıp Berkan'a sol bekte görev vermesi bekleniyor

Görev Fernandes'in

Alanyaspor'da Love'ın sakatlığı moralleri bozmadı. Golcü oyuncunun yokluğunda görev Fernandes'e düşecek. Susic'in N'Sakala'yı ileriye alıp Berkan'a sol bekte görev vermesi bekleniyor

20 Nisan 2017 Perşembe 23:22
Görev Fernandes'in
banner404

AYTEMİZ Alanyaspor, yarın oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular serbest ısınmayla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, taktik idmanla çalışmayı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Vagner Love ve Darko Lazic katılmazken, sahalara geri dönen Deniz Vural ise takımdan ayrı çalıştı. Bahçeşehir Okulları Arena'da yarın 16.00'da oynanacak olan maçta Love'ın yokluğunda Fernandes'e görev vermesi beklenen teknik direktör Safet Susic'in, N'Sakala'yı ileriye alıp, Berkan'ı sol beke koymasına kesin gözüyle bakılıyor. 

'ŞİMDİ TOPARLADIK'

Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba da, antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takım olarak toparlandıklarını ve başarılı olduklarını söyleyen yıldız futbolcu, "Yeni kurulan bir takım olduğumuz için çok kolay maçlar verdik. Bazen uyum sorunundan, bazen farklı nedenlerden. Ama şimdi toparladık. Son 3 haftadır galip geliyoruz. Şu an takım olarak durumumuz iyi. Oynarken zevk alıyoruz. İzleyenlere de zevk verdiğimizi düşünüyorum. Son 7 hafta için alabildiğimiz kadar puan alıp üst sıralarda bitirmeye çalışacağız" dedi.

'FERNANDES'E ATTIRACAĞIZ'

Genç oyuncu Emre, bir gazetecinin 'Vagner Love'ın sakatlığı gol yollarında sorun yaratır mı?' sorusuna "Tabi ki Vagner Love bizim için çok önemli bir oyuncu. Şu an 15 golü var ve krallık yarışında da var. Fakat sonuçta biz takım olarak çok pozisyona giren bir takımız. Sanırım Vagner'in yerine Junior (Fernandes) oynayacak. Onu da pozisyonlara sokup gol attırmaya çalışacağız" diye yanıtladı. 

'MİLLİ TAKIM HAYALİM'

Sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüp, düşünmediği sorusu üzerine Emre Akbaba, bu kararı sadece kendisinin veremeyeceğini, yönetimle konuştuktan sonra gidilmesi veya kalınması gerektiğine karar verileceğini söyledi. Emre Akbaba, milli takımla adının sıkça anıldığını fakat henüz forma giyemediği konusundaki soruya da, her Türk futbolcusunun milli hedefinin olduğunu ve bunun için kendisinin de çalıştığını söyledi. 

'ALANYASPOR AİLEM GİBİ'

Antalyaspor'a transfer olduğunda fazla forma şansı bulamaması ve Alanyaspor'da mutlu olup olmadığı sorulan Emre Akbaba "Geçen sene Antalyaspor'da 3. haftada sakatlık geçirdim ve takımdan 1.5 ay ayrı kaldım. O beni biraz geriye götürmüş olabilir. Sonra devre arası da ayrıldım buraya gelmek için. Bu sene sezon başından itibaren devamlı oynamaya başladığım için ivme yakaladım. Aytemiz Alanyaspor benim ailem gibi. Burada iki şampiyonluk ve bir play off yaşadım. Bu sene kümede kalmayı garantiledik diyebiliriz. Sonuçta Aytemiz Alanyaspor ile güzel bir geçmişim var. O yüzden Alanyaspor benim için ailem gibi" dedi. 

'İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ'

Orta saha oyuncusu Isaac Sackey de ligde iyi bir konuma geldiklerini belirterek "Buraya gelmeden önce Türk ligini biliyordum ama takım Süper Lig'de yeni olduğu için hiçbir bilgiye sahip değildim. Sözleşme sırasında çok mutluydum, kapıdan girdiğim andan itibaren çok pozitif karşılama ve enerji vardı. Kulübün kapısından girdiğim zamanki pozitif enerjinin ligin devamında takıma nasıl katkı sağladığını görebiliyorsunuz. Sanırım ilk kez Süper Lig'e çıkan bir takım olarak konumumuz iyi. Tabi daha önümüzde 7 hafta var. Bunları ileriye taşıyabiliriz" dedi.  

'DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM'

Kasımpaşa maçında attığı golün de hatırlatılması üzerine Sackey "Oynadığım pozisyon gereği ceza sahası etrafında topla çok buluşamıyorum ancak bir level geride dediğimiz bölgede yani kaleye 25-35 metre uzakta topla buluşabiliyorum. Atacağım şutlar da genellikle bu bölgeden oluyor. Gerçekten güzel bir gol oldu. Umarım bundan sonra da devamını getireceğim. İlk yarıda ofansa daha çok katılabiliyordum çünkü çift ön libero ile oynuyorduk. Ama Safet hocamızın gelmesiyle birlikte tek oynuyorum ve daha fazla defansif görev yapmam gerekiyor. Bu yüzden öne çok katılamıyorum ama fırsatları bulduğumda da elbette değerlendirmek istiyorum" dedi. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Osmanlıspor MaçıAlanyasporSusic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
Yeni sezon 11 Ağustos'ta
Yeni sezon 11 Ağustos'ta
ALKÜ'de turnuva heyecanı
ALKÜ'de turnuva heyecanı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals