Görev Fernandes'in

AYTEMİZ Alanyaspor, yarın oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular serbest ısınmayla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, taktik idmanla çalışmayı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Vagner Love ve Darko Lazic katılmazken, sahalara geri dönen Deniz Vural ise takımdan ayrı çalıştı. Bahçeşehir Okulları Arena'da yarın 16.00'da oynanacak olan maçta Love'ın yokluğunda Fernandes'e görev vermesi beklenen teknik direktör Safet Susic'in, N'Sakala'yı ileriye alıp, Berkan'ı sol beke koymasına kesin gözüyle bakılıyor.

'ŞİMDİ TOPARLADIK'

Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba da, antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takım olarak toparlandıklarını ve başarılı olduklarını söyleyen yıldız futbolcu, "Yeni kurulan bir takım olduğumuz için çok kolay maçlar verdik. Bazen uyum sorunundan, bazen farklı nedenlerden. Ama şimdi toparladık. Son 3 haftadır galip geliyoruz. Şu an takım olarak durumumuz iyi. Oynarken zevk alıyoruz. İzleyenlere de zevk verdiğimizi düşünüyorum. Son 7 hafta için alabildiğimiz kadar puan alıp üst sıralarda bitirmeye çalışacağız" dedi.

'FERNANDES'E ATTIRACAĞIZ'

Genç oyuncu Emre, bir gazetecinin 'Vagner Love'ın sakatlığı gol yollarında sorun yaratır mı?' sorusuna "Tabi ki Vagner Love bizim için çok önemli bir oyuncu. Şu an 15 golü var ve krallık yarışında da var. Fakat sonuçta biz takım olarak çok pozisyona giren bir takımız. Sanırım Vagner'in yerine Junior (Fernandes) oynayacak. Onu da pozisyonlara sokup gol attırmaya çalışacağız" diye yanıtladı.

'MİLLİ TAKIM HAYALİM'

Sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüp, düşünmediği sorusu üzerine Emre Akbaba, bu kararı sadece kendisinin veremeyeceğini, yönetimle konuştuktan sonra gidilmesi veya kalınması gerektiğine karar verileceğini söyledi. Emre Akbaba, milli takımla adının sıkça anıldığını fakat henüz forma giyemediği konusundaki soruya da, her Türk futbolcusunun milli hedefinin olduğunu ve bunun için kendisinin de çalıştığını söyledi.

'ALANYASPOR AİLEM GİBİ'

Antalyaspor'a transfer olduğunda fazla forma şansı bulamaması ve Alanyaspor'da mutlu olup olmadığı sorulan Emre Akbaba "Geçen sene Antalyaspor'da 3. haftada sakatlık geçirdim ve takımdan 1.5 ay ayrı kaldım. O beni biraz geriye götürmüş olabilir. Sonra devre arası da ayrıldım buraya gelmek için. Bu sene sezon başından itibaren devamlı oynamaya başladığım için ivme yakaladım. Aytemiz Alanyaspor benim ailem gibi. Burada iki şampiyonluk ve bir play off yaşadım. Bu sene kümede kalmayı garantiledik diyebiliriz. Sonuçta Aytemiz Alanyaspor ile güzel bir geçmişim var. O yüzden Alanyaspor benim için ailem gibi" dedi.

'İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ'

Orta saha oyuncusu Isaac Sackey de ligde iyi bir konuma geldiklerini belirterek "Buraya gelmeden önce Türk ligini biliyordum ama takım Süper Lig'de yeni olduğu için hiçbir bilgiye sahip değildim. Sözleşme sırasında çok mutluydum, kapıdan girdiğim andan itibaren çok pozitif karşılama ve enerji vardı. Kulübün kapısından girdiğim zamanki pozitif enerjinin ligin devamında takıma nasıl katkı sağladığını görebiliyorsunuz. Sanırım ilk kez Süper Lig'e çıkan bir takım olarak konumumuz iyi. Tabi daha önümüzde 7 hafta var. Bunları ileriye taşıyabiliriz" dedi.

'DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM'

Kasımpaşa maçında attığı golün de hatırlatılması üzerine Sackey "Oynadığım pozisyon gereği ceza sahası etrafında topla çok buluşamıyorum ancak bir level geride dediğimiz bölgede yani kaleye 25-35 metre uzakta topla buluşabiliyorum. Atacağım şutlar da genellikle bu bölgeden oluyor. Gerçekten güzel bir gol oldu. Umarım bundan sonra da devamını getireceğim. İlk yarıda ofansa daha çok katılabiliyordum çünkü çift ön libero ile oynuyorduk. Ama Safet hocamızın gelmesiyle birlikte tek oynuyorum ve daha fazla defansif görev yapmam gerekiyor. Bu yüzden öne çok katılamıyorum ama fırsatları bulduğumda da elbette değerlendirmek istiyorum" dedi.

