Gönül verdiği takımı tam 40 yıldır çalıştırıyor

AMASYA'NIN Taşova ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Osman Keleş, 1 yıl formasını giydiği ve gönül verdiği amatör ligde mücadele eden Taşovaspor'un 40 yıldır antrenörlüğünü yapıyor.Futbola 16 yaşında başlayan Keleş, 8 yıl birçok takımda forma giydi ve son olarak 1 yıl Taşovaspor'da oynayıp 24 yaşında futbolu bıraktı.Futbol aşkı yüzünden bu spordan kopamayan Keleş, gönül verdiği Taşovaspor'un antrenörlüğüne başladı. Taşovaspor'a bulunduğu ligde birçok şampiyonluk yaşatan Keleş, profesyonel liglere de onlarca futbolcu yetiştirdi.Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zamanında birçok transfer teklifi aldığını ancak yuvası gördüğü takımında kaldığını söyledi. Futbol konusunda bilgisi olduğu için memleketine bu dalda hizmet vermek istediğini belirten Keleş, "Taşovaspor adına büyük başarılara imza attığıma inanıyorum. 10 bin nüfuslu bir ilçe takımıyla birçok kez il şampiyonu olduk. 3. lige çıkmak için defalarca guruplara kaldık ancak maddi sıkıntılardan dolayı yükselemedik. En mutlu olduğum şey ise görev yaptığım yıllar içerisinde en az 15 çocuğumuzu profesyonel lige futbolcu olarak yetiştirmek. Bu çocuklar bu işten ekmek yediler ve ailelerini kurtardılar." diye konuştu.Anadolu beldelerinden çok yetenekli futbolcuların çıktığını aktaran Keleş, "Benim istediğim tek şey memleketin yetenekli çocuklarına biraz daha sahip çıkılması ve destek verilmesi. Bu çocuklara fırsat verilirse çok iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum. Şu an sağlığım iyi değil ama ben bu çocukları ve futbol topunu göremezsem yaşayamam. O yüzden sağlığımdan feragat ederek geliyorum ve bu çocukların başında duruyorum." ifadelerini kullandı.



"FUTBOL BENİM İÇİN BİR AŞK"

Yetiştirdiği gençlerin futbol sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu dile getiren Keleş, şöyle konuştu:"Futbol benim için bir aşk. Futbola başladığım ilk yıllarda hocam beni büyük takımlara götürmek istedi ancak ben gitmedim. 'Ben memleketimin çocuklarına hizmet edeceğim' dedim. Gitseydim eğer hayatım daha başka olurdu. Ben büyük takımlara gitmedim ve gençlere sahip çıktım, bu durumdan memnunum. 40 yılda yetiştirdiğim bütün gençler beni sever ben de onları severim. Çok futbolcu yetiştirdim ve profesyonel liglere verdim. Yine bu çocuklardan iyi futbolcular çıkar, yeter ki imkan verilsin. Bence sporun en güzel yanı, gençleri ve çocukları kötülükten, pislikten uzak tutması. Biraz da bu yüzden bu takımın başında durmaya devam ettim. Memleketimin çocuklarını kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyup futbola kazandırdıysam ne mutlu bana."

YÖNETİCİ ERKEN: "O OLMADAN BU TAKIMI DÜŞÜNEMİYORUZ"

Kulübün yönetim kurulu üyesi Ümmet Erken de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldan beri Taşovaspor'da görev yaptığını, yıllardır Keleş ile beraber çalıştıklarını anlatarak, "Osman hocam Taşovaspor'a 40 yıldır hizmet veriyor, gençlerimizi yetiştiriyor. Gençlere sporu sevdirerek onları zararlı alışkanlıklardan koruyor. İşini severek yapıyor, o yüzden 40 yıldır bu takımın başında. O olmadan artık bu takımı düşünemiyoruz." diye konuştu.Takım oyuncularından Samet Başaran, Keleş'in kendilerine bir antrenör gibi değil de baba gibi davrandığını vurgulayarak, "Osman hoca yılların hocasıdır. Biz onun elinde büyüdük ve futbolu sevdik. Ben diğer takımlarda da oynadım ama Osman hoca farklıdır, yanında rahat oluyorsun, diğer hocalar gibi değil. Osman hoca olmasaydı bu takım devam edemezdi." şeklinde görüş belirtti.Taşovaspor taraftarı Yavuz Darıca ise Keleş'in Taşovaspor'a sadece gönlünü değil, hayatını verdiğini belirterek, "Osman hocanın futbol aşkı hiç bitmedi. Gençliği toparlamaya ve Taşovaspor'a sahip çıkmaya çalıştı. Gençleri kahvehane köşelerinden kurtararak spora kazandırdı. En zor zamanlarında bile takımı yalnız bırakmadı, sahip çıktı fakat çoğu zaman yalnız kalıyor. 40 yıldır kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor, bunun mücadelesini veriyor." şeklinde konuştu.

