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Gomis, Galatasaray'ın 5. Fransız futbolcusu

Galatasaray'ın resmi sözleşme imzaladığı Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı giyen 5. Fransız futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takım, 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 140 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti

Gomis, Galatasaray'ın 5. Fransız futbolcusu

Galatasaray'ın resmi sözleşme imzaladığı Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı giyen 5. Fransız futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takım, 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 140 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti

30 Haziran 2017 Cuma 11:22
Gomis, Galatasaray'ın 5. Fransız futbolcusu
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GALATASARAY'IN resmi sözleşme imzalayarak kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı giyen 5. Fransız futbolcu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 140 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 Fransız yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Fransız futbolcular Didier Six, Sebastian Perez ve Franck Ribery ile mevcut kadroda bulunan Lionel Carole top koşturdu.

Senegal asıllı olan 31 yaşındaki golcü futbolcu Gomis, Galatasaray formasını giyen 5. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Gomis, Galatasaray'ın 140. yabancısı
Bafetimbi Gomis, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 140. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 140 futbolcuyu transfer etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.

En çok Brezilyalılar oynadı
Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 17 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti.

Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 11, Almanya 7, Arjantin de 6 oyuncuyla öne çıktı.

Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da daha önce başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

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