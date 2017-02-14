Gömeç'ten işadamlarına çağrı

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un 20 bin 404 passolig kartı sayısına ulaştığını belirten Asbaşkan Bilal Gömeç, "Süper Lig'deki ilk yılımızı iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Bu nedenle taraftar desteği çok önemli. Kalan haftalarda birbirinden değerli maçlara çıkacağız. Bu önemli maçlarda stadımızı doldurmalıyız. Bunun için passolig kartı olmayan veya bugüne kadar kart çıkartamamış taraftarlarımıza ve öğrencilere destek olmalıyız. Bu konuda iş adamlarımızdan yardım istiyoruz. Buradan işadamlarımıza çağrıda bulunarak öğrencilerimize passolig kartı desteği vermeye davet ediyoruz. Alacağımız her Passolig kartı kulübümüze verilen desteğin en önemli göstergesi olacaktır" dedi.