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Gömeç'ten işadamlarına çağrı

Aytemiz Alanyaspor'un taraftar ve stadyumdan sorumlu asbaşkanı Bilal Gömeç, taraftar sayısının artması amacıyla Alanya'da yaşayan işadamlarının, öğrencilere passolig kartı desteği vermesi için çağrıda bulundu

Gömeç'ten işadamlarına çağrı

Aytemiz Alanyaspor'un taraftar ve stadyumdan sorumlu asbaşkanı Bilal Gömeç, taraftar sayısının artması amacıyla Alanya'da yaşayan işadamlarının, öğrencilere passolig kartı desteği vermesi için çağrıda bulundu

14 Şubat 2017 Salı 16:43
Gömeç'ten işadamlarına çağrı
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SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un 20 bin 404 passolig kartı sayısına ulaştığını belirten Asbaşkan Bilal Gömeç, "Süper Lig'deki ilk yılımızı iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Bu nedenle taraftar desteği çok önemli. Kalan haftalarda birbirinden değerli maçlara çıkacağız. Bu önemli maçlarda stadımızı doldurmalıyız. Bunun için passolig kartı olmayan veya bugüne kadar kart çıkartamamış taraftarlarımıza ve öğrencilere destek olmalıyız. Bu konuda iş adamlarımızdan yardım istiyoruz. Buradan işadamlarımıza çağrıda bulunarak öğrencilerimize passolig kartı desteği vermeye davet ediyoruz. Alacağımız her Passolig kartı kulübümüze verilen desteğin en önemli göstergesi olacaktır" dedi.

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Son Güncelleme: 14.02.2017 16:53
Anahtar Kelimeler:
Passolig KartıBilal GömeçAytemiz Alanyaspor
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