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Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile yaptığı maçta hakem hatası yaşandığını savunarak, video hakem uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti

Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi
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GÜMÜŞDAĞ, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inancımız hala sürerken, bir süredir ısrarla hayata geçirilmesini talep ettiğimiz video hakem uygulamasını bir kez daha ve ısrarla gündeme getirmek zorundayız. Bu gece Başakşehir Futbol Takımı'nın ve aynı zamanda bütün iyi niyetleri ve olağanüstü çabalarıyla mütevazı şartlarda büyük düşlerin peşinden koşan herkesin, hazmetmesi kolay olmayan bir hayal kırıklığına uğratıldığı unutulmaması gereken bir gece oldu." ifadelerini kullandı.
Açıklamasının, puan kaybının ardından yapılmış basit bir reaksiyon olmadığını aktaran Gümüşdağ, şunları kaydetti:
"Lütfen bu deklarasyonu, kaybedilen bir maçın arkasından yapılmış basit bir reaksiyon olarak görmeyin. Aksine, ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde en çok ihtiyaç duyulan adalet ve dürüstlük gibi değerleri kalıcı kılmak için yapılması gereken simgesel bir hatırlatma olarak görün. Daha kaliteli, daha yüksek donanımlara sahip bir hakem standardına ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısa vadede hakem kalitemizi arttıramayacağımızı düşünüyorsak, o zaman mutlaka video hakem uygulamasına geçmeliyiz."
Süper Lig'de 1-1 sona eren karşılaşmanın 72. dakikasında Doka'nın sol kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş, gol kararı veren maçın hakemi Hüseyin Göçek yardımcısıyla görüştükten sonra bu kararı iptal etmişti.
Öte yandan, Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adanaspor-Medipol Başakşehir maçının özet görüntüsüne yer verilerek, "Karşılaşmanın gollerini ve verilmeyen gölümüzde Adanasporluların Hüseyin Göçek'i nasıl ikna ettiklerini izlemek için." ifadeleri kullanıldı.
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Etiketler; #Göksel Gümüşdağdan hakem tepkisi #İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ #turuncu-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig #Adanaspor
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