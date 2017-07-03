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Gökhan Töre antrenmanı yarıda bıraktı

Yeni sezon hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam eden Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Çift kale maçta ayağına darbe alan Gökhan Töre, çalışmayı yarıda bıraktı

Gökhan Töre antrenmanı yarıda bıraktı

Yeni sezon hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam eden Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Çift kale maçta ayağına darbe alan Gökhan Töre, çalışmayı yarıda bıraktı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:23
Gökhan Töre antrenmanı yarıda bıraktı
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YENİ sezon hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam eden Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın son bölümlerinde oynanan çift kale maçta, ayağına darbe alan Gökhan Töre, tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktı.

Akşam idmanına istasyon çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından minyatür kalede pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından açma germe çalışmalarıyla sona erdi.

İzinli olan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Fabricio, Marcelo, Adriano ve Talisca'nın yanı sıra Quaresma, antrenmana katılmadı. Portekizli oyuncunun dışındaki diğer futbolcuların, yarın takıma katılması bekleniyor.

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