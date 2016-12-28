Gökay da yolcu

Bu sezon başında Aytemiz Alanyasporlu oyuncular Sinan Özkan ve Caner Arıcı'yı kadrosuna dahil eden TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, önceki gün de Alanyasporla olan sözleşmesini karşılıklı fesh eden savunma oyuncusu Sezer Özmen'i renklerine bağlamıştı

SARI-Kırmızılı ekip bu sefer de Kırmızılı ekip bu sefer de Gökay İravul'a kancayı taktı. Orta sahaya deneyimli bir oyuncu almak isteyen Sarı-Kırmızılı ekibin oyuncuyla dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki günlerde Turuncu-Yeşilli yönetime teklif yapacağı öne sürüldü.