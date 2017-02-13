Göğsümüzü kabarttı

ALANYA'DA antrenmanlarına ara vermeden devam eden Alaiye Gençlik Spor Kulübü sporcusu Berat Ceran, başarının engel tanımadığını göstererek Rize'de yapılan Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 66 kiloda Türkiye ikincisi olarak Alanya'ya gümüş madalya kazandırdı. "Judoda gerek altyapıya, gerekse elit sporculara yönelik yaptıkları çalışmalarla Alanya'ya ne kadar önem verdiğimizi birkez daha ispatlamış olduğumuz için mutluyuz" diyen antrenör Okay Çamkıran, "Bundan sonra Genç Milli Takım kadrosunda ülkemizi temsil edecek olan sporcumuzu tebrik ediyor ve olimpiyat kadrosu yolunda da başarılar diliyorum. Şahsıma ve Alanya judosuna desteklerinden dolayı Antalya Gençlik Hizmetleri Müdürümüz, Antalya Spor İl Müdürümüz ve Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki, ülkemiz gençlerine imkan verildikçe başaramayacakları hiçbir şey yoktur" dedi. Gümüş madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyleyen şampiyon sporcu Berat Ceran ise "Allah izin verirse milli takımımızda da yer almak istiyorum. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

