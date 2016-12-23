'Gitmesini istemem'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun devre arasında Beşiktaş'a gideceği iddiasıyla ilgili "Eto’o’nun gitmesinden yana değiliz" dedi

TECRÜBELİ teknik adam, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun takımdan ayrılacağıyla ilgili iddiaları değerlendirdi. Çalımbay, böyle bir durumun olmadığını ve kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk’ün konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını hatırlattı. En önemlisinin de oyuncunun ne düşündüğü olduğunu ifade eden Çalımbay, "Eto'o gelip yönetime farklı bir şey sunarsa, bu onun bileceği bir şey. Yönetim ile Eto'o'nun arasında olan bir şey. Bizim bir müdahalemiz yok. Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz. Sonrasında ne olur bilemiyorum. Eto'o şu anda mutlu ve çalışıyor. Takıma daha fazla şeyler vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.