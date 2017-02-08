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Gençler eksik gelecek

Aytemiz Alanyaspor'un sahasında ağırlayacağı Ankara ekibi Gençlerbirliği, Alanya'ya çok sayıda sakat oyuncusunu getirmeyecek

Gençler eksik gelecek

Aytemiz Alanyaspor'un sahasında ağırlayacağı Ankara ekibi Gençlerbirliği, Alanya'ya çok sayıda sakat oyuncusunu getirmeyecek

08 Şubat 2017 Çarşamba 22:52
Gençler eksik gelecek
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SPOR Toto Süper Lig'de 18 puanla düşme hattının hemen üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Arena'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini kendi sahasında yenmek isteyen turuncu yeşilli temsilcimiz, rakibini eli boş göndermek istiyor. Ligde 23 puanı bulunan kırmızı siyahlı ekibin de Alanya'ya eksik geleceği öğrenildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Tokelo Rantie, Selçuk Şahin, Sıarhei Palitsevich, Aydın Karabulut ve Nihat Şahin'in dün yapılan antrenmana katılmadıkları ve büyük ihtimalle de Alanyaspor maçında yer alamayacakları bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporAnkaraGençlerbirliği
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