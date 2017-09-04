Genç kaptanın kahreden ölümü

BAL Ligi'nde oynayan Kestel Belediyespor'un kaptanlığını yapan Aşkın Yeter'in ölümü ailesini, takım arkadaslarını ve ilçeyi yasa boğdu.

Kestel İlçe Müftülüğü'nde sürücü olarak çalışan Aşkın Yeter aynı zamanda geçen sene şampiyon olup BAL Ligi'ne çıkan Kestel Belediyespor'un da kaptanlığını yapıyordu. Geçen yıl Leyla Yeter ile evlenen ve 3 ay önce dünyaya gelen kızlarına Ela adını koyan Aşkın Yeter, Kurban Bayramı nedeniyle, Eskişehir'de yaşayan akrabalarını ziyarete gitti.

Dün gece Kestel'e dönmek üzere kullandığı otomobil ile yola çıkan Aşkın Yeter,Bilecik'in Bozüyük İlçesinde patlayan lastiğini değiştirmek için otomobilini yol kenarına çekti. Eşi ve kızı otomobilde bulunan Aşkın Yeter'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpıp kaçan aracın altında kalan Yeter olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bebeği bulunan Leyla Yeter eşinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Aşkın Yeter'in cenazesi bugün Bursa'nın Kestel İlçesi'nde ikindide Hacı Hasan Yıldız Çınar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek Samsun'un Bafra ilçesine gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Polis, kaza sonrası kaçan otomobilin plakasını ve sürücünün kimliğini araştırıyor.