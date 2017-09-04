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Geleceğin Ronaldo'su! 6 maçta 20 gol attı

Alanya'nın tanınmış simalarından olan turizmci Fatih Doğruyol'un Finlandiya'da yaşayan 13 yaşındaki oğlu Ronan Mehmet Akif Doğruyol, Helsinki'de katıldığı bir turnuvada 6 maçta 20 gol atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi

Geleceğin Ronaldo'su! 6 maçta 20 gol attı

Alanya'nın tanınmış simalarından olan turizmci Fatih Doğruyol'un Finlandiya'da yaşayan 13 yaşındaki oğlu Ronan Mehmet Akif Doğruyol, Helsinki'de katıldığı bir turnuvada 6 maçta 20 gol atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:26
Geleceğin Ronaldo'su! 6 maçta 20 gol attı
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BİSTRO Bellman Club işletmecilerinden Fatih Doğruyol'un Finlandiya'da yaşayan 2004 doğumlu oğlu Ronan Mehmet Akif Doğruyol, Helsinki'de düzenlenen U13 Futbol Turnuvası'na damga vurdu. Henüz 13 yaşında olan Ronan, turnuvada çıktığı 6 maçta 20 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Fizik gücü ve futbol zekası ile geleceğin Cristiano Ronaldo'su olarak görülen Ronan Mehmet Akif, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin de radarına girdi. Çok sayıda kulübün scoutlarının (oyuncu izleme ekipleri) Ronan Mehmet Akif Doğruyol'u yakın takibe aldığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 04.09.2017 14:54
Anahtar Kelimeler:
HelsinkiU Ronan Mehmet Akif DoğruyolFinlandiyaFatih DoğruyolAlanya
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