Geleceğin Ronaldo'su! 6 maçta 20 gol attı

BİSTRO Bellman Club işletmecilerinden Fatih Doğruyol'un Finlandiya'da yaşayan 2004 doğumlu oğlu Ronan Mehmet Akif Doğruyol, Helsinki'de düzenlenen U13 Futbol Turnuvası'na damga vurdu. Henüz 13 yaşında olan Ronan, turnuvada çıktığı 6 maçta 20 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Fizik gücü ve futbol zekası ile geleceğin Cristiano Ronaldo'su olarak görülen Ronan Mehmet Akif, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin de radarına girdi. Çok sayıda kulübün scoutlarının (oyuncu izleme ekipleri) Ronan Mehmet Akif Doğruyol'u yakın takibe aldığı öğrenildi.