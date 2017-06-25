gazi koşusu nun kazananı belli oldu

ÇİM pistte gerçekleşen 2400 metre mesafeli bu önemli koşuyu Ahmet Çelik'in bindiği Piano Sonata kazandı.
Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1.500.000 TL olarak belirlenmişti.
Yarışı kazanan jokey Ahmet Çelik, üst üste 3. kez Gazi Şampiyonluğuna ulaştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.