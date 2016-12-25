Galibiyeti kaçırdık

FLORYA Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan mücadeleye iyi başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıda Sergen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Devreyi bu skorla kapatan Turuncu-Yeşilli ekip, maçın ikinci yarısında da üstün bir oyun sergilemesine rağmen güçlü rakibinin golüne engel olamadı ve berabere kaldı. Puanını 19'a yükselten A2 takımının maçını izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Uslu ve Muhammet Çetin'in yanı sıra, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu da vardı.
Öte yandan, Alanyaspor'un altyapı takımları da hafta sonunda oynadıkları mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Sahasında Nazillispor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor U19 Takımı rakibiyle 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Nazillispor'la karşılaşan U17 ve U16 takımları da rakiplerini 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ettiler. İncekum Sahası'nda Nazillispor'u ağırlayan U15 takımı rakibine 1-0 yenilirken, U14 takımı ise 2-2 berabere kaldı.
U21 Ligi'nde mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynadığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısını Sergen'in attığı golle 1-0 önde kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda yediği golle berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu
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