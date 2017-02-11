'Galibiyeti hak ettik' 

BOŞNAK teknik adam düzenlenen basın toplantısına galibiyetten ötürü oyuncularını kutlayarak başladı. İyi bir futbolla 3 puan aldıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Buraya geldiğimden beri 15 gündür takımın ne kadar iyi düzeyde olduğunu gördüm. Oyuncularımın bu maçı kazanacağını biliyordum. Farklı ve güzel bir futbol ortaya koyarak galip geldiğimiz için çok memnunum. Oyuncularım işlerinde çok ciddiler. Ciddi ve iyi oyun bize galibiyeti getirdi" ifadelerini kullandı.