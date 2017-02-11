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Galibiyet yüzleri güldürdü

Haftalardır galibiyet hasreti çeken Aytemiz Alanyaspor'da maçın ardından büyük coşku yaşandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maçtan sonra Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yöneticileri tebrik etti

Galibiyet yüzleri güldürdü

Haftalardır galibiyet hasreti çeken Aytemiz Alanyaspor'da maçın ardından büyük coşku yaşandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maçtan sonra Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yöneticileri tebrik etti

11 Şubat 2017 Cumartesi 17:10
Galibiyet yüzleri güldürdü
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BUGÜN oynanan Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçını izleyenler arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda yönetici vardı. Tribünleri dolduran yaklaşık 5000 taraftar atılan gollerden sonra büyük coşku yaşarken, protokol tribününde maçı izleyen yöneticiler de büyük sevinç yaşadı. Maç sonunda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yöneticileri kutlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanyaspor özlediğimiz bir futbol ortaya koydu ve muhteşem bir galibiyet aldı. Boşnak teknik direktör Saffet Susiç ve yeni transferlerin takıma ayrı bir güç kattığını hep birlikte gördük. İnşallah kalan maçlarda da aynı performansı göstererek Süper Lig'de kendimizi ispatlarız. Tüm oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileri galibiyetten ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
GalibiyetAytemiz AlanyasporAlanya Belediye BaşkanıAdem Murat Yücel
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